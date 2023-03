Journée Nationale de la Résistance Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journée Nationale de la Résistance Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 27 mai 2023, Toulouse. Journée Nationale de la Résistance Samedi 27 mai, 11h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Gratuit, réservation conseillée En partenariat avec l’ANACR et les Chemins de la République, le Musée et le Conseil départemental vous proposent une journée spéciale d’animations et de rencontres.

11h | Circuit Hors les Murs sur les pas de la Résistance dans le quartier du Musée

16h | Visite guidée des collections permanentes – Le CNR et l’unification de la Résistance en Haute-Garonne

18h30 | Temps convivial

20h | Projection & rencontre : Documentaire Les jours heureux de Gilles Peret, suivie d’une table ronde en présence de Jean-Jacques Mirassou, président de l’ANACR, de Jean-Paul Brèque président du CDR. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

