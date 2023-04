Visite guidée à la lampe torche Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée à la lampe torche Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 13 mai 2023, Toulouse. Visite guidée à la lampe torche Samedi 13 mai, 22h15 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Sur réservation Visite guidée à la lampe torche de l’exposition temporaire « Michael Kenna. La lumière de l’ombre, photographies des camps nazis ».

Michael Kenna entreprend pendant plus de 12 ans, de nombreux voyages à travers l’Europe pour photographier les vestiges des camps nazis, qui à l’époque étaient à l’abandon.

Le MDR&D propose de présenter 64 tirages issus de cette série, mis en résonance avec des objets issus de l’univers concentrationnaire.

Durée 45 min, départs à 22h15 – 22h45 – 23h15 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr/ https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}] Le Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne est un lieu d’histoire, de mémoire et d’éducation à la citoyenneté. Gratuit. Entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Fanny Bouscail

