Cet évènement est passé Atelier d’écriture & Open Mic Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier d’écriture & Open Mic Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, 13 mai 2023, Toulouse. Atelier d’écriture & Open Mic Samedi 13 mai, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Entrée libre Dans cette atelier d’écriture et cet Open Mic, rappeur, slameurs, expérimentés et en herbe, sont invités à prendre le micro au musée.

Animé par le MC de l’IDDÉ. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr/ https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne/ Le Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne est un lieu d’histoire, de mémoire et d’éducation à la citoyenneté. Gratuit. Entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Brett Sayles Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse latitude longitude 43.589117;1.456724

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/