Toulouse Performances artistiques Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 13 mai 2023, Toulouse. Performances artistiques Samedi 13 mai, 17h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation visite libre Des artistes invités par le musée, en partenariat avec l’association Sozinho, créeront en direct une œuvre inspirée par l’un des objets exposé dans le musée. Théâtre, peinture, graff, typographie, collage, … découvrez-les au fil de votre déambulation nocturne. Avec Antistak / Guillaume Davasse / Darkimey / Julien Guinet / Imer / Kowski / Lucie Roth / Justine Veillard Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr/ https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne/ Le Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne est un lieu d’histoire, de mémoire et d’éducation à la citoyenneté. Gratuit. Entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

