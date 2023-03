Visite guidée et projection Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

À l’occasion du 8 mai, le musée sera exceptionnellement ouvert. Venez célébrer avec nous l’annonce de la fin de la guerre en Europe.

17h – visite guidée inédite des collections permanentes et présentation d’objets rarement exposés.

Un temps convivial d’échange autour d’un apéritif sera proposé aux visiteurs avant la projection.

18h – projection du film Liberté de Tony Gatlif

En 1943, des Tziganes s’installent en bordure d’un petit village français en zone occupée afin de faire les vendanges lorsque les lois du gouvernement de Vichy tombent comme un couperet pour les priver de leur liberté. Dans le village, le maire, Théodore, leur vient en aide en leur cédant un terrain, et l’institutrice Mademoiselle Lundi scolarise les enfants bohémiens dans sa classe. Mais ils sont bientôt rattrapés par les persécutions toujours plus dures de l’Etat français et de l’occupant.

De Tony Gatlif, avec Marc Lavoine, Marie-Josée-Croze, James Thiérrée (2010) – 1h50

Musée d'Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d'engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne.

