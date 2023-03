Ciné-goûter – Charlotte Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ciné-goûter – Charlotte Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 3 mai 2023, Toulouse. Ciné-goûter – Charlotte Mercredi 3 mai, 14h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Entrée libre, réservation conseillée Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande pleine de talent. Sa vie bascule avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir et l’avènement des lois antisémites. Elle s’enfuit alors de Berlin et se réfugie dans le Sud de la France, mais bientôt la guerre l’y rattrape. Face aux persécutions et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie… La séance sera suivie d’un échange avec le public autour d’une collation. De Tahir Rana et Eric Warin, avec les voix de Marion Cotillard, Romain Duris, Anne Dorval (2022) – 1h30. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:00:00+02:00 cinéma Seconde Guerre mondiale Droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Ciné-goûter – Charlotte Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2023-05-03 was last modified: by Ciné-goûter – Charlotte Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 3 mai 2023 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne