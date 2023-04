Rencontre d’auteurs avec Laurent Joly et Tal Bruttmann Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontre d’auteurs avec Laurent Joly et Tal Bruttmann Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 28 avril 2023, Toulouse. Rencontre d’auteurs avec Laurent Joly et Tal Bruttmann Vendredi 28 avril, 18h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Entrée libre, réservation conseillée Rencontre autour de la parution de l’ouvrage dirigé par Laurent Joly La France et la Shoah, avec la participation de Tal Bruttmann (Calman Lévy, 2023) en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.

Dès les années 1950, les premiers travaux scientifiques sur la persécution des Juifs sous l’Occupation, fondés sur les archives de l’État, ont réduit à néant les justifications des dirigeants de Vichy à la Libération : le « moindre mal », « sacrifier » les Juifs étrangers pour « sauver » les Juifs français, etc.

Depuis, l’historiographie, qui a abouti dans les années 1970-1980 aux travaux majeurs de Robert Paxton ou de Serge Klarsfeld, n’a cessé de se développer, au point qu’il est sans doute impossible de dresser la liste exhaustive des milliers de titres parus.

D’où la nécessité d’une présentation des acquis les plus récents de la recherche, française et internationale, sur la Shoah en France.

Une mise au point salutaire alors que le savoir scientifique sur les crimes du XXe siècle est régulièrement attaqué à des fins nationalistes. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:30:00+02:00

2023-04-28T18:00:00+02:00 – 2023-04-28T19:30:00+02:00 musée Seconde Guerre mondiale droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rencontre d’auteurs avec Laurent Joly et Tal Bruttmann Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 2023-04-28 was last modified: by Rencontre d’auteurs avec Laurent Joly et Tal Bruttmann Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 28 avril 2023 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne