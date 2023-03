MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION, 1 avril 2023, Toulouse. MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 1 et 2 avril MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Les Journées Européennes des Métiers d’Art donnent l’occasion au public de rencontrer des professionnels de ces métiers.

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation souhaite s’intégrer à cette programmation dans le but de valoriser les métiers qui gravitent autour de ses collections. En effet, en 2018, le musée s’est engagé dans un chantier des collections et une rénovation des espaces muséographique qui a été l’occasion d’apporter un regard neuf sur ses collections. Cette refonte muséographique et bâtimentaire a été l’occasion pour le musée d’engager un important et coûteux chantier des collections permettant à environ une centaine de pièces rares d’être restaurées. Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation a travaillé avec des professionnels de la restauration du textile, du cuir, des métaux et des archives papiers. L’occasion est de pouvoir mettre en avant ces professionnels à travers des rencontres, des ateliers ou des visites. MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 52 ALLEE DES DEMOISELLES Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0534331745 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 RENCONTRE MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Adresse 52 ALLEE DES DEMOISELLES Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 2023-04-01 was last modified: by MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 1 avril 2023 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne