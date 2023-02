Visites guidées de l’exposition temporaire Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. «Il se trouve que j’ai photographié ces camps pendant une douzaine d’années. Il fallait que je les photographie […], pour garder cette mémoire vivante, pour conserver une trace. Mon œuvre porte sur la mémoire.» Michael Kenna entreprend pendant plus de 15 ans, de nombreux voyages pour photographier les vestiges des camps nazis, qui à l’époque étaient à l’abandon, dans toute l’Europe. Cherchant à transformer son émotion en mémoire, il construit pas à pas, photographie après photographie, un projet sobre, intime, dont seuls ses proches sont au courant.

En partenariat avec le Musée de la Résistance National, le MDR&D propose de présenter 64 tirages issus de cette série. Ces clichés sont mis en résonnance avec des objets issus de l’univers concentrationnaire, collections du MDR&D et prêts du MRN.

