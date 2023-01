Atelier de la préparation au Concours National de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de la préparation au Concours National de la Résistance et de la Déportation Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 8 mars 2023, Toulouse. Atelier de la préparation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 8 et 15 mars Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Gratuit, sur inscription

A destination des élèves préparant les épreuves individuelles. handicap moteur mi Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Dernière ligne droite avant les épreuves, les élèves volontaires au CNRD sont invités à venir réviser avec un médiateur. Rendez-vous au musée pour deux séances d’atelier et de préparation.

Au programme, quizz, rapidité et bonne humeur.

