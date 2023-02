Ciné-goûter – Josep Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ciné-goûter – Josep Mercredi 1 mars, 14h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

entrée libre, gratuit, réservation conseillée à partir de 11 ans | 14h Un film de Aurel, scénario de Jean-Louis Milesi, avec Sergi López, David Marsais, Sílvia Pérez Cruz, 2020 Dans le cadre des commémorations de la Retirada, le musée vous invite à une immersion originale et touchante dans la réalité des camps d’internement français en 1939. A travers l’expérience du dessinateur Josep Bartoli (Barcelone 1910 – New York 1995), aux côtés de milliers d’autres espagnols fuyant le franquisme puis enfermés dans les camps d’internement du sud de la France, ce film d’animation retrace l’histoire d’amitié entre Josep, artiste et combattant anti-franquiste, et un gendarme français, dans une relation étonnante qui se lie des deux côtés des barbelés.

La projection sera suivie d'un échange avec l'équipe du musée. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

