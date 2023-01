Visite guidée Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 25 février 2023, Toulouse. Visite guidée Samedi 25 février, 16h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Gratuit, sur inscription

Haut-garonnais dans la seconde guerre mondiale handicap moteur mi Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Accompagné d’un médiateur redécouvrez l’histoire de la Seconde Guerre

mondiale en Haute-Garonne à travers les visages de ceux qui l’ont vécue. Objets emblématiques, documents d’archives et témoignages présentés dans l’exposition permanente du Musée vous permettront de mieux comprendre les particularités de notre département dans cette période sombre.

