Le tombeau des lucioles 火垂るの墓 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 22 février 2023, Toulouse. Le tombeau des lucioles 火垂るの墓 Mercredi 22 février, 14h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Entrée libre, réservation conseillée

Entrée libre, réservation conseillée

Ciné-goûter

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

05 34 33 17 40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne Musée d’Histoire, espace de conservation, de collecte et de valorisation, le MDR&D est aussi un lieu de rencontre et de réflexion, porté par le devoir de transmettre une mémoire collective et ses valeurs d’engagement et de solidarité. Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Film d’animation japonaise de Isao Takahata, 1988.

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, deux orphelins, rejetés par leur famille se réfugient dans un bunker desa ffecté en pleine campagne. Seita, adolescent tente de distraire sa petite soeur Setsuko, 5 ans, de la douleur du quotidien. Ils parvient malgré le dénuement le plus total à leur faire vivre des jours presque heureux, illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer.

La séance sera suivie d’un échange avec le public autour d’une collation.

