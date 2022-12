CONTRACEPTIONS ET IVG, UN COMBAT HISTORIQUE TOUJOURS D’ACTUALITÉ Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 19 janvier 2023, Toulouse.

CONTRACEPTIONS ET IVG, UN COMBAT HISTORIQUE TOUJOURS D’ACTUALITÉ Jeudi 19 janvier 2023, 18h30 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Tout public, durée: 2h30, gratuit, réservation conseillée

Dans le cadre de «L’égalité femmes / hommes c’est plus qu’un jour» le MDR&D reçoit Isabelle Asselin, gynécologue-obstétricienne et Caroline François, historienne. handicap moteur mi

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Ouvert du mardi au samedi | 10h-12h30 et 13h30-18h

05.34.33.17.40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne

Visite guidée et conférence à deux voix, dans le cadre des dates anniversaires de la loi Veil (janvier 1975) et du décès de Marie-Claire Chevalier, accusée mineure et défendue par Gisèle Halimi (janvier 2022).

La soirée abordera les lois liberticides exercées sur le corps des femmes avant et après 1940, l’instrumentalisation de ce corps au profit du pouvoir et de son idéologie, les persécutions spécifiques dont il a fait l’objet durant la Shoah, jusqu’aux combats émancipateurs des années 1960 et 1970, et aux luttes qui se poursuivent en France et dans le monde. Cette conférence dressera en outre l’état des lieux, les avancées et enjeux actuels en matière de santé sexuelle et reproductive, d’information et de désinformation à l’heure d’internet, d’accès à la planification familiale dans les territoires, d’enjeux de la contraception masculine, d’éducation sexuelle et de santé publique.

18H-18H45 > VISITE GUIDÉE « Le corps des femmes sous Vichy, entre contrôle et Résistance«

19H-20H30 > CONFÉRENCE À DEUX VOIX « De 1940 à nos jours, contrôle, violences et libération du corps des femmes » Isabelle Asselin et Caroline François

INTERVENANTES

> Docteur Isabelle Asselin, gynécologue-obstétricienne et médecin de la reproduction au CHU de Caen. Fondatrice du collectif universitaire ASSUREIPSS, pour la santé sexuelle etreproductive.

> Caroline François, historienne, chargée des expositions au Mémorial de la Shoah.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T18:30:00+01:00

2023-01-19T20:30:00+01:00

CD31/22/11/12413