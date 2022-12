Semaine Universitaire Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Deux soirées de conférences consacrées à l'actualité de la recherche sur la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne et faisant la part belle aux jeunes chercheurs.

05.34.33.17.40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne MARDI 6 DECEMBRE

18H30

Soirée pousses de chercheurs Animée par Natacha Laurent, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Toulouse Jean Jaurès, membre du laboratoire FRAMESPA, cette soirée, est l’occasion de mettre à l’honneur les jeunes chercheurs haut-garonnais autour des thématiques de la Seconde Guerre mondiale

Maud Lombard, étudiante à l’Université Toulouse Jean Jaurès, chercheuse en Histoire contemporaine, viendra présenter les résultats de son Master portant sur « la censure cinématographique en Haute-Garonne pendant la seconde Guerre Mondiale ».

Noémie Leroy, doctorante en Histoire contemporaine et membre du laboratoire FRAMESPA, abordera la question de « la Jeunesse juive dans le Midi Toulousain de 1939 à 1945 ».

Gaetan Blosse, chercheur en Histoire contemporaine et membre de l’équipe du MDR&D, présentera enfin le résultat des ses recherches sur « Autopsie d’un massacre : Marsoulas, 10 juin 1944 »

Cette table ronde sera suivie d’un échange avec le public. JEUDI 8 DECEMBRE

18H30

Conférence

La nueve, les Espagnols qui ont libéré Paris

Dès 1944, le récit de la Libération met l’accent sur l’importance de la France et des Français dans ce combat, il exclut alors les femmes, les étrangers, les soldats coloniaux. Parmi les nombreux facteurs responsables de cette négligence, la façon dont la France a écrit sa propre histoire après le second conflit mondial est à prendre en considération. De même que la façon dont 40 années de dictature en Espagne, de son évolution et de sa projection, ont conditionné le développement des initiatives civiles et académiques pour étudier la participation des Espagnols à la Résistance.

Accompagné de François Godicheau, professeur d’Histoire contemporaine, Directeur du laboratoire FRAMESPA, Diego Gaspar-Celaya viendra présenter son dernier ouvrage : Bandas de Cosacos. Historia y mémoria de la nueve y sus hombres (2022).

Diego Gaspar-Celaya est professeur au département d’Histoire de l’Université de Saragosse. Ses dernières recherches portent sur l’histoire complexe et méconnue de la Nueve, groupe de 360 volontaires transnationaux, (Espagnols, Français, Belges, Allemands antinazis, Italiens, Hongrois, Chiliens, Brésiliens, Suisses, Arméniens…) engagés sous le drapeau Français. Il nous invite à réfléchir aux usages politiques de l’Histoire

