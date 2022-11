Visite guidée – Exposition temporaire Combattre l’oubli: les objets en héritage [LSF] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le MDR&D met ses donateurs à l'honneur, ces anciens et nouveaux passeurs de mémoires qui ont confié depuis près de 30 ans leurs histoires intimes, parfois douloureuses, pour lutter contre l'oubli.

Visite guidée découverte de l'exposition temporaire Combattre l'oubli: les objets en héritage.

Les objets donnés au musée et la redécouverte de trésors historiques méconnus dans ses collections forment le récit de ceux qui firent la Résistance et de ceux qui furent persécutés. Interprété en LSF – langue des signes française.

