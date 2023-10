L’atelier du faussaire Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris L’atelier du faussaire Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris, 5 mars 2024, Lorris. L’atelier du faussaire 5 mars – 29 octobre 2024, les mardis Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Pendant la guerre, des personnes changeront d’identité mais pourquoi et comment faire ? Cet atelier répond à ces interrogations et donne des clés de réflexion sur la notion de résistance. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Ancienne Avenue de la Gare, Lorris Lorris [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 84 19 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-lorris@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T13:30:00+01:00 – 2024-03-05T14:30:00+01:00

2024-10-29T13:30:00+01:00 – 2024-10-29T14:30:00+01:00 FMACEN045V507Z1Z Musée de Lorris Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Adresse Ancienne Avenue de la Gare, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris latitude longitude 47.88976;2.51101

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/