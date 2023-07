Visite libre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris, 16 septembre 2023, Lorris.

Visite libre 16 et 17 septembre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Visite libre des collections du musée.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Esplanade Charles-de-Gaulle, 45260 Lorris Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 94 84 19 http://www.museelorris.fr Entièrement rénové en 2009, le musée propose un parcours de visite abordant les grands thèmes liés au dernier conflit mondial, des origines à l’après-guerre. Accolé à une ancienne gare, un long bâtiment contemporain renferme une exposition sobre et moderne, permettant de resituer dans un premier temps le conflit dans son contexte historique en remontant « le couloir du temps » depuis 1919. La première partie permet d’aborder les grands événements de la guerre dans leur contexte géo-politique, du Traité de Versailles à la Victoire de 1945. Des éclairages sont apportés sur des sujets tels que la montée du nazisme, l’exode et les bombardements, le débarquement de Normandie. Ici, la grande histoire côtoie la petite, dont les témoignages plus personnels évoquent la montée du nazisme, l’exode, ou encore les bombardements. La deuxième partie a pour but d’immerger le visiteur dans le quotidien des Français sous l’Occupation. Au fil des salles, les thèmes qui en découlent (le régime de Vichy et la Collaboration, la Résistance, l’Internement et la Déportation, la Libération) sont présentés sous un angle général et local : le quotidien, le rationnement, la propagande, le STO, la Résistance et la fameuse attaque du maquis de Lorris le 14 août 1944, et bien sûr les sinistres camps de concentration. Le propos est clair, efficace, bien étayé par des reconstitutions et de nombreux témoignages. De nombreux documents originaux et objets d’époque rythment le parcours (tickets de rationnement, gazogène, armes, affiches, journaux, témoignages..) La visite s’achève par la diffusion d’un film d’images d’archives traitant du conflit dans le Loiret.

La majorité des collections est issue de dons. Ainsi, armes, objets d’époque, documents papiers et uniformes ont afflués du Loiret et de la région Centre donnés par tous ceux qui ont vécu cette triste époque ou par leurs héritiers. Les nombreux dons ainsi acquis et conservés au fil des ans permettent au musée d’être un lieu attractif en perpétuelle évolution. Photographies, affiches de propagande et témoignages permettent au visiteur de dérouler le fil des six années de guerre.

