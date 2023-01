L’atelier du faussaire Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris

L'atelier du faussaire 13 février – 28 avril Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Lorris

Pendant la guerre, des personnes changeront d'identité mais pourquoi et comment faire ? Cet atelier répond à ces interrogations et donne des clés de réflexion sur la notion de résistance.

2023-02-13T13:30:00+01:00

2023-04-28T16:00:00+02:00 Musée de Lorris

