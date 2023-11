Visite-atelier La parole aux objets Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris Visite-atelier La parole aux objets Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Lorris, 7 mars 2024, Lorris. Visite-atelier La parole aux objets 7 mars – 31 octobre 2024, les jeudis Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Voir https://www.museelorris.fr Une vieille valise renfermant des objets a été trouvé au musée. A qui appartient-elle? quelle histoire ces collections peuvent nous raconter? A vous de le découvrir! Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Esplanade Charles De Gaulle, Lorris Lorris [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 84 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museelorris.fr »}, {« type »: « email », « value »: « musee-lorris@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

