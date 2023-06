Atelier des kids – Teinture végétale Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert Catégories d’Évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône Atelier des kids – Teinture végétale Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert, 3 juin 2023, Haut-du-Them-Château-Lambert. Atelier des kids – Teinture végétale 3 et 4 juin Musée départemental de la Montagne Entrée libre Connaissez-vous le tataki zome, cet un art traditionnel japonais qui consiste à imprimer des tissus ou du papier en martelant des végétaux ? Vous adorez la l’art et la nature, cet atelier est fait pour vous ! Fabriquez votre propre teinture végétale pour une activité divertissante et eco-responsable. Musée départemental de la Montagne 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384204309 http://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert/ Situé à 700 m d’altitude, le musée de la Montagne témoigne de l’histoire de la communauté villageoise avant les grands changements qu’allait provoquer la Grande Guerre. La vie à la ferme, les activités agricoles, les métiers liés à la forêt et à l’artisanat du bois ainsi que le travail à la mine sont évoqués par le biais de reconstitutions. Parking à disposition Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

