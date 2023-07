Atelier de Peinture sur assiette Musée départemental de la faïence Samadet, 12 juillet 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Pendant les vacances d’été, vivez en famille un moment de complicité, toutes générations confondues, en venant décorer votre assiette selon la technique faïencière inspirée du 18e siècle à Samadet.

A partir de 7 ans.

Réservations et renseignements au 05 58 79 13 00..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:30:00. EUR.

Musée départemental de la faïence

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



During the summer vacations, enjoy a family moment of complicity, across all generations, as you come to Samadet to decorate your plate using 18th-century earthenware techniques.

Ages 7 and up.

Bookings and information on 05 58 79 13 00.

Durante las vacaciones de verano, disfrute en familia de un momento de complicidad entre todas las generaciones decorando su plato con la técnica de loza Samadet del siglo XVIII.

Para niños a partir de 7 años.

Reservas e información en el 05 58 79 13 00.

Erleben Sie während der Sommerferien mit Ihrer Familie einen Moment der Verbundenheit, generationsübergreifend, und dekorieren Sie Ihren Teller nach der vom 18. Jahrhundert inspirierten Fayence-Technik in Samadet.

Ab 7 Jahren.

Reservierungen und Informationen unter 05 58 79 13 00.

Mise à jour le 2023-06-30 par Landes Chalosse