Démonstration de fabrication et de décoration de faïence Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet, 16 septembre 2023, Samadet.

Démonstration de fabrication et de décoration de faïence 16 et 17 septembre Musée départemental de la faïence et des arts de la table Gratuit. Entrée libre.

Vous voulez connaître les secrets de la faïence de Samadet ? Assistez à une démonstration de fabrication et de décoartion de faïence par les bénévoles de l’association « Comité de la faïencerie de Samadet ».

Musée départemental de la faïence et des arts de la table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 https://www.landes.fr/musee-faience-samadet https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes C’est en 1732 que s’implante dans le petit bourg de Samadet « une manufacture Royale de fayence » qui produira pendant plus de 100 ans des faïences aux décors riches et colorés.

La manufacture emploiera une main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés et sa production sera largement diffusée, notamment par le port de Bayonne. Mais en 1838, la manufacture ne résiste pas à la concurrence et ferme ses portes. S’il ne reste plus de traces des bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette épopée.

C’est l’histoire de la faïence de Samadet, et celle des arts de la table, que le musée départemental raconte à travers trois salles d’exposition permanente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

©Yves Véron