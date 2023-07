Visite libre de l’exposition temporaire : « Je mange donc je suis : consommer la nature » Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet, 16 septembre 2023, Samadet.

Visite libre de l’exposition temporaire : « Je mange donc je suis : consommer la nature » 16 et 17 septembre Musée départemental de la faïence et des arts de la table Gratuit. Entrée libre.

Après un premier volet sur les questions socio-culturelles de l’alimentation, le musée départemental de la faïence et des arts de la table poursuit son partenariat avec le muséum national d’histoire naturelle, avec la suite de l’exposition « Je mange donc je suis : consommer la nature ».

L’homme d’aujourd’hui puise toujours dans les ressources naturelles et pratique une agriculture intensive pour s’alimenter. Quelles sont nos modes de consommations et de productions alimentaires aujourd’hui ? Que trouve-t-on dans notre assiette ? Face à une augmentation exponentielle de la population mondiale, que mangerons-nous demain si la gestion de nos ressources naturelles n’est pas intelligemment gérée ?

À travers cette nouvelle exposition, consommateurs, consommatrices, prenez conscience de la fragilité des écosystèmes longtemps négligés, des ressources naturelles épuisables et dans votre assiette, adoptez une consommation plus vertueuse pour continuer à profiter des ressources que la nature met à notre disposition.

Teaser de l 'exposition » je mange donc je suis : consommer la nature https://youtu.be/NtRUOHE05qA

La manufacture emploiera une main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés et sa production sera largement diffusée, notamment par le port de Bayonne. Mais en 1838, la manufacture ne résiste pas à la concurrence et ferme ses portes. S’il ne reste plus de traces des bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette épopée.

C’est l’histoire de la faïence de Samadet, et celle des arts de la table, que le musée départemental raconte à travers trois salles d’exposition permanente.

