Visite libre de l’installation en porcelaine « Le Grand Feu (Joyeux A) » et ateliers 16 et 17 septembre Musée départemental de la faïence et des arts de la table Gratuit. Entrée libre pour l’exposition. Sur inscription pour les ateliers.

L’artiste plasticienne Coline Gaulot expose pour la première fois au musée de la faïence et des arts de la table de Samadet son oeuvre « Le Grand Feu (Joyeux A) ». Cette installation de 26 gâteaux en porcelaine interroge les souvenirs de l’enfance et le temps qui passe.

C’est à partir de photographies de famille que Coline Gaulot a recréé les gâteaux d’anniversaire qui ont incarné, d’année en année, des moments de célébration et d’histoire intime (comme les gâteaux doubles à la séparation de ses parents). Le blanc de la porcelaine matérialise l’effacement des couleurs par la marche inexorable du temps. L’oeuvre, prêtée par le Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA, renvoie le spectateur à son récit personnel.

Deux évènements complètent l’exposition (visible jusqu’au 29 octobre) :

– Samedi 22 avril à 15h : « Quand est-ce qu’on mange ? » qui est un atelier, pour enfants avec Coline Gaulot, de découverte et d’initiation à la porcelaine.

– Dimanche 23 avril à 15h : « Se jeter dans le Grand Feu » qui est un atelier pour les adultes, avec Coline Gaulot, pour découvrir et expérimenter le processus de fabrication de la porcelaine.

Musée départemental de la faïence et des arts de la table 2378 route d'Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine C'est en 1732 que s'implante dans le petit bourg de Samadet « une manufacture Royale de fayence » qui produira pendant plus de 100 ans des faïences aux décors riches et colorés.

La manufacture emploiera une main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés et sa production sera largement diffusée, notamment par le port de Bayonne. Mais en 1838, la manufacture ne résiste pas à la concurrence et ferme ses portes. S’il ne reste plus de traces des bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette épopée.

C’est l’histoire de la faïence de Samadet, et celle des arts de la table, que le musée départemental raconte à travers trois salles d’exposition permanente.

