Rencontrez François JARLOV à l’occasion d’un atelier terre. Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet Catégories d’Évènement: Landes

Samadet

Rencontrez François JARLOV à l’occasion d’un atelier terre. Musée départemental de la faïence et des arts de la table, 2 avril 2023, Samadet. Rencontrez François JARLOV à l’occasion d’un atelier terre. Dimanche 2 avril, 14h30 Musée départemental de la faïence et des arts de la table Rencontrez, lors de cet atelier, Francois Jarlov, céramiste landais, créateur de pièces de rêves. François Jarlov produit des objets d’art de la table, en porcelaine et créé des pièces décoratives comme des boîtes à rêves en raku.

Céramiste, chimiste, chercheur, aquarelliste, François Jarlov est toujours à la recherche de la perfection ou d’une technique perdue,

Débutant.e ou initié.e, profitez de ce moment privilégié pour rencontrer le céramiste et apprenez, sous sa direction, à modeler un animal en argile.

Vous ressortirez de cet atelier zen et apaisé. Tarif : 3,00€ par participant – 8 places disponibles

Sur réservation : 05 58 79 13 00 Musée départemental de la faïence et des arts de la table 2378 route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.landes.fr/musee.fau00efence.samadet »}, {« type »: « email », « value »: « Musee.samadet@landes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 58 79 13 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 céramiste céramique François Jarlov

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Samadet Autres Lieu Musée départemental de la faïence et des arts de la table Adresse 2378 route d'Hagetmau Ville Samadet Departement Landes Lieu Ville Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet

Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samadet/

Rencontrez François JARLOV à l’occasion d’un atelier terre. Musée départemental de la faïence et des arts de la table 2023-04-02 was last modified: by Rencontrez François JARLOV à l’occasion d’un atelier terre. Musée départemental de la faïence et des arts de la table Musée départemental de la faïence et des arts de la table 2 avril 2023 Musée départemental de la faïence et des arts de la table Samadet Samadet

Samadet Landes