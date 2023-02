Projection du film documentaire archéologique de David Geoffroy, Briga, la ville oubliée Musée départemental de la céramique Lezoux Catégories d’Évènement: Lezoux

Puy-de-Dôme

Projection du film documentaire archéologique de David Geoffroy, Briga, la ville oubliée Musée départemental de la céramique, 13 mai 2023, Lezoux. Projection du film documentaire archéologique de David Geoffroy, Briga, la ville oubliée Samedi 13 mai, 19h00 Musée départemental de la céramique

Entrée libre Briga, la ville oubliée Projection du film documentaire archéologique de David Geoffroy en présence du réalisateur.

Prix spécial du jury et prix du public au 12e Festival International du film d’archéologie de Nyon 2021 .

La projection aura lieu en plein-air dans la cour du musée si les conditions météo le permettent ou dans une salle du musée. Elle sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

« De mystérieuses ruines émergent au milieu d’une forêt normande au lieu-dit « Bois-l’Abbé» près de la ville d’Eu. Les premières recherches archéologiques conduites sur le site au XIXe siècle laissent supposer la présence d’un sanctuaire romain monumental. Au début des années 2000, alors que le site fait l’objet de nombreux pillages, de nouvelles fouilles archéologiques sont entreprises par l’archéologue Étienne Mantel. Devant l’ampleur des découvertes, Étienne soupçonne la forêt d’abriter en réalité les vestiges d’une ville romaine tombée dans l’oubli. Au fil des campagnes de fouilles, le site livre peu à peu ses secrets et l’intuition d’Étienne se vérifie : c’est une véritable ville qui refait surface. Les découvertes spectaculaires se succèdent jusqu’à celle dont rêvent nombre d’archéologues : la mise au jour du nom de la ville inconnue : BRIGA ». Production :

Court-jus Production – France Télévisions / France 3 Normandie

Durée : 52 min Musée départemental de la céramique 39 rue de la République, 63190 Lezoux, Puy de Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme 04 73 73 42 42 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+00:00 – 2023-05-13T21:59:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lezoux, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée départemental de la céramique Adresse 39 rue de la République, 63190 Lezoux, Puy de Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Lezoux Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Musée départemental de la céramique Lezoux Departement Puy-de-Dôme

