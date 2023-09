Visite de l’Hôtel de la Noble-Cour musée départemental de Flandre Cassel, 14 octobre 2023, Cassel.

Visite de l’Hôtel de la Noble-Cour Samedi 14 octobre, 11h00, 14h30, 16h00 musée départemental de Flandre Gratuit – Réservation sur place uniquement – Durée : 1h environ

Le musée de Flandre est installé depuis sa réouverture en 2010 dans le superbe Hôtel de la Noble Cour classé Monument Historique en 1910. Ce bâtiment du 16e siècle doté d’une imposante façade en pierre de taille aux allures de palais italien s’est transformé au fil d’une longue et complexe histoire. Acquis par Jeanne de Flandre en 1218, il devient le siège de la Châtellenie de Cassel et accueillait également une cour de justice. La visite vous entraînera de la cave jusqu’aux combles, habituellement inaccessibles au public, à la découverte de ce bâtiment emblématique de Cassel.

musée départemental de Flandre 26 Grand’Place BP 38 59670 Cassel Cassel 59670 Nord 03 59 73 45 60 https://museedeflandre.fr/ https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-Flandre-847993448554074/;https://www.instagram.com/museedeflandre/ Sur le mont Cassel haut de 176 mètres, le musée de Flandre bénéficie d’un cadre patrimonial, environnemental et touristique remarquable. Il est installé dans l’Hôtel de la Noble Cour, Monument historique, l’un des plus beaux bâtiments flamands des Hauts-de-France. Unique en Europe, le musée de Flandre porte l’ambition de montrer la diversité et la richesse de l’art flamand du XVe siècle jusqu’à aujourd’hui. Franchir les portes de ce lieu prestigieux, c’est entrer dans l’Histoire pour découvrir un univers artistique surprenant. Anciens ou contemporains, peintres, graveurs, sculpteurs y sont réunis pour un parcours singulier, dans la lignée des cabinets de curiosités. Des Primitifs flamands aux paysages de Joachim Patinir ou de Roelandt Savery en passant par les créations contemporaines de Jan Fabre ou de Wim Delvoye, le musée porte l’ambition de mettre en exergue la pluralité et la richesse de l’art flamand d’hier et d’aujourd’hui. A 40 minutes de Lille par l’A25. Le musée se trouve sur la Grand Place de Cassel au sommet du Mont. Accès possible en train (gare de Bavinchove) mais compter 30 minutes de marche depuis la gare (3.5 km / dénivelé 4%).

