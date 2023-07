Atelier gravure sur Tetrapak® Musée départemental de Flandre Cassel Catégories d’Évènement: Cassel

Nord Atelier gravure sur Tetrapak® Musée départemental de Flandre Cassel, 17 septembre 2023, Cassel. Atelier gravure sur Tetrapak® Dimanche 17 septembre, 11h00 Musée départemental de Flandre Atelier en continu sans réservation Vous avez toujours eu envie de vous initier à la technique de la gravure sans jamais oser vous lancer ? Alors, c’est le moment avec cet atelier découverte de gravure sur Tetra Pak®. Musée départemental de Flandre 26 Grand Place – 59670 Cassel Cassel 59670 Nord Hauts-de-France 03 59 73 45 60 https://www.museedeflandre.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-Flandre-un-mus%C3%A9e-du-d%C3%A9partement-du-Nord/847993448554074?sk=timeline Unique en Europe, le musée invite à un voyage passionnant au cœur de la Flandre mystérieuse. Il vous est proposé une découverte d’œuvres exceptionnelles de grands maîtres flamands, des créations contemporaines d’artistes internationaux et des objets insolites afin d’appréhender toute la diversité, la subtilité et l’audace de la culture flamande. Le visiteur aura l’occasion de découvrir l’Hôtel de la Noble-Cour, un magnifique édifice du XVIe siècle entièrement rénové. Le jardin invitera également le visiteur à s’immerger dans le paysage flamand. Accès par l’autoroute A25 sortie 13 Steenvoorde / Bus / Train Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Détails

