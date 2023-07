Visite guidée des collections du musée départemental d’art religieux Musée départemental d’art religieux de Sées Sées Catégories d’Évènement: Orne

Sées Visite guidée des collections du musée départemental d’art religieux Musée départemental d’art religieux de Sées Sées, 16 septembre 2023, Sées. Visite guidée des collections du musée départemental d’art religieux 16 et 17 septembre Musée départemental d’art religieux de Sées Durée 1h. Partez à la découverte d’objets choisis pour leur valeur historique et artistique le temps d’une visite guidée d’environ 1h. Musée départemental d’art religieux de Sées Place du Général de Gaulle, 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie 02 33 81 23 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

