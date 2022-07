Visite libre du musée et de l’exposition temporaire Musée départemental d’art religieux de Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire Musée départemental d’art religieux de Sées, 17 septembre 2022, Sées. Visite libre du musée et de l’exposition temporaire 17 et 18 septembre Musée départemental d’art religieux de Sées Visite du musée de Sées et de l’exposition temporaire « Hors les murs, les coulisses » Musée départemental d’art religieux de Sées Place du Général de Gaulle, 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie

02 33 81 23 00 Exposition temporaire : « Hors les murs, les coulisses »

Le musée départemental d’art religieux de Sées se réinvente sous forme numérique pour diffuser très largement ses collections.

Des chefs d’œuvre aux objets du quotidien, tous ont été magnifiés dans l’objectif du photographe Thierry Ollivier, spécialiste des prises de vue d’art.

L’exposition revient sur deux ans de travail en coulisses pour un site qui sera mis en ligne avant la fin de l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T12:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 Département de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Autres Lieu Musée départemental d'art religieux de Sées Adresse Place du Général de Gaulle, 61500 Sées Ville Sées Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Musée départemental d'art religieux de Sées Sées Departement Orne

Musée départemental d'art religieux de Sées Sées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sees/

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire Musée départemental d’art religieux de Sées 2022-09-17 was last modified: by Visite libre du musée et de l’exposition temporaire Musée départemental d’art religieux de Sées Musée départemental d'art religieux de Sées 17 septembre 2022 Musée départemental d'art religieux de Sées Sées Sées

Sées Orne