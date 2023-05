Visite guidée du parcours permanent Musée départemental d’Art et d’Histoire – MUSARTH Pointe-à-Pitre Catégorie d’Évènement: Pointe-à-Pitre Visite guidée du parcours permanent Musée départemental d’Art et d’Histoire – MUSARTH, 13 mai 2023, Pointe-à-Pitre. Visite guidée du parcours permanent Samedi 13 mai, 18h15, 19h15, 20h15 Musée départemental d’Art et d’Histoire – MUSARTH Entrée libre, l’accès à la visite est limité à 16 visiteurs Un médiateur du musarth vous accompagne dans la découverte de l’exposition permanente et vous fait voyager à travers les siècles et le monde de l’art. Entièrement revisité, le nouveau parcours met davantage en valeur la richesse et la diversité des collections du musarth, entre collections anciennes, acquisitions récentes et dépôts d’exception. Musée départemental d’Art et d’Histoire – MUSARTH 24 rue Peynier 977110 Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 0590820804 »}, {« type »: « email », « value »: « musarth@cg971.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T00:15:00+02:00 – 2023-05-14T01:15:00+02:00

2023-05-14T02:15:00+02:00 – 2023-05-14T03:15:00+02:00 ©musarth Détails Catégorie d’Évènement: Pointe-à-Pitre Autres Lieu Musée départemental d'Art et d'Histoire - MUSARTH Adresse 24 rue Peynier 977110 Pointe-à-Pitre Ville Pointe-à-Pitre Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Musée départemental d'Art et d'Histoire - MUSARTH Pointe-à-Pitre

Musée départemental d'Art et d'Histoire - MUSARTH Pointe-à-Pitre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pointe-a-pitre/

Visite guidée du parcours permanent Musée départemental d’Art et d’Histoire – MUSARTH 2023-05-13 was last modified: by Visite guidée du parcours permanent Musée départemental d’Art et d’Histoire – MUSARTH Musée départemental d'Art et d'Histoire - MUSARTH 13 mai 2023 Musée départemental d'Art et d'Histoire - MUSARTH Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre