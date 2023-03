LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 17 juin 2023, Épinal . LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 1 place Lagarde Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde

2023-06-17 15:00:00 – 2023-06-17 15:45:00

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde

Épinal

Vosges . Venez découvrir le MUDAAC dans le cadre de la 14ème édition des Journées européennes de l’archéologie. Ces journées seront l’occasion de mieux connaître les collections du musée et d’appréhender toute la richesse du patrimoine archéologique local.

Le public familial a quant à lui rendez-vous autour d’un petit théâtre d’ombres intitulé : « C’est notre histoire » !

Deux archéologues, pratiquant l’archéologie expérimentale, affairés autour d’un rétroprojecteur, retraceront, avec humour et poésie, le périple de l’évolution de l’humanité. Avec la participation de la compagnie Art Kaïk

Spectacle inspiré du livre « Pourquoi j’ai mangé mon père » de Roy Lewis

Dès 5 ans. Sur réservation © Art Kaïk

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde Épinal

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde Ville Épinal Departement Vosges Tarif Lieu Ville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde Épinal

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal /

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 2023-06-17 was last modified: by LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal 17 juin 2023 1 Place Lagarde Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges

Épinal Vosges