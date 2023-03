CONFÉRENCE : « DE L’ASIE À L’OCCIDENT : LA FABULEUSE HISTOIRE DU DRAGON » Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

CONFÉRENCE : « DE L’ASIE À L’OCCIDENT : LA FABULEUSE HISTOIRE DU DRAGON » Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 18 juin 2023, Épinal . CONFÉRENCE : « DE L’ASIE À L’OCCIDENT : LA FABULEUSE HISTOIRE DU DRAGON » 1 Place Lagarde Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 Place Lagarde

2023-06-18 15:30:00 15:30:00 – 2023-06-18 17:00:00 17:00:00

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 Place Lagarde

Épinal

Vosges . Par Hélène Drutinus, historienne de l’art, chargée de cours à l’université de Paris X-Nanterre et à l’École du Louvre. Le dragon est la créature la plus emblématique et la plus universelle de l’imaginaire : on le trouve dans les légendes d’Afrique, d’Europe et d’Asie. Selon les périodes et les cultures, il prend différentes formes. Par son apparence reptilienne, le dragon est intimement lié à la terre, mais il se détache du monde terrestre par sa capacité à voler. Créature bénéfique ou diabolique, son aspect ne cesse d’évoluer : monstre combattu par saint Georges, il est maître de la pluie et signe de prospérité en Chine. Pivot entre le ciel et la terre, il entre dans les mythes de création du monde. +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ © tous droits réservés

Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 Place Lagarde Épinal

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 Place Lagarde Ville Épinal Departement Vosges Tarif Lieu Ville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 Place Lagarde Épinal

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal /

CONFÉRENCE : « DE L’ASIE À L’OCCIDENT : LA FABULEUSE HISTOIRE DU DRAGON » Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 2023-06-18 was last modified: by CONFÉRENCE : « DE L’ASIE À L’OCCIDENT : LA FABULEUSE HISTOIRE DU DRAGON » Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal 18 juin 2023 1 Place Lagarde Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges

Épinal Vosges