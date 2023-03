ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC), 27 mai 2023, Épinal. ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs Samedi 27 mai, 10h30, 14h00, 16h00 Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 5€/séance, matériel fourni. Sur réservation Un rendez-vous par mois le samedi, pour les débutants comme pour les confirmés, ces ateliers proposent d’explorer les expositions temporaires et les collections permanentes du musée.

Des séances originales pour évoluer à son rythme, échanger ses expériences, progresser en groupe et découvrir de nouvelles techniques d’expression plastique.

27 mai : « Croquis en intérieur (1/2) »

Deux séances pour se familiariser avec l’exercice du croquis. Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 82 20 33 http://www.mudaac.vosges.fr https://www.facebook.com/MudaacEpinal [{« type »: « link », « value »: « http://mudaac.vosges.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mudaac@vosges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329822033 »}] Implanté dans un cadre privilégié sur l’île de la Moselle, en plein cœur d’Épinal, le MUDAAC est l’un des plus importants musées de Lorraine, tant par la qualité que par l’ampleur de ses collections : plus de 34 000 objets et œuvres d’art, de la Préhistoire à l’art du 21ème siècle, y sont conservés. Autour des chefs-d’œuvre de Georges de La Tour, Rembrandt van Rijn et Claude le Lorrain, la collection de peintures et de sculptures propose un large panorama de la production picturale européenne, du 16ème siècle à la première moitié du 20ème siècle. Le musée présente notamment d’exceptionnelles œuvres des écoles du Nord, par Jan II Brueghel, Paul Bril, Cornelis de Heem ou encore van Goyen. Le visiteur peut également admirer les œuvres d’artistes de premier plan, tels que Simon Vouet, Laurent de La Hyre, Hubert Robert, Giovanni Paolo Panini, mais aussi Gallé, de Vlaminck ou encore Marquet. La collection d’art contemporain est l’un des fonds les plus importants de France par la qualité des œuvres et leur valeur historique. Les grands mouvements européens et américains des cinquante dernières années y sont représentés avec des œuvres emblématiques de l’Art conceptuel, l’Art minimal, le Pop Art, le Nouveau Réalisme ou de l’Arte Povera. Parmi les artistes représentés figurent notamment Christian Boltanski, Daniel Spoerri, Dan Flavin, Gilbert and George ou encore Richard Long. Enfin, les collections archéologiques, d’art médiéval, de la Renaissance, ainsi que les arts et traditions populaires permettent au public de découvrir l’histoire des Vosges, des premières implantations humaines jusqu’au 19ème siècle. Les salles permanentes proposent notamment un voyage dans les Vosges à l’époque gallo-romaine à travers un nouveau parcours thématique. L’extraordinaire ensemble thermal de Damblain, reconstitué au sein même du musée, permet au visiteur de mettre ses pas dans ceux du maître de cette vaste villa occupée du 1er au 3ème siècle. Acquittement du billet d’entrée (selon modalités) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:30:00+02:00 – 2023-05-27T12:30:00+02:00

2023-05-27T16:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00 musée épinal © MUDAAC – Épinal

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Adresse 1 place Lagarde , 88000 Epinal Ville Épinal Departement Vosges Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) 2023-05-27 was last modified: by ATELIERS ADULTES Les ateliers créatifs Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 27 mai 2023 Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal

Épinal Vosges