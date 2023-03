Modes et clichés : démonstrations, visites, animations Musée départemental breton Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Modes et clichés : démonstrations, visites, animations Musée départemental breton, 1 avril 2023, Quimper. Modes et clichés : démonstrations, visites, animations 1 et 2 avril Musée départemental breton Entre hier et aujourd’hui, tradition et modernité, Mathias Ouvrard, artiste plasticien textile, cherche à éveiller des sentiments autour du vêtement, recréer cette émotion du beau que l’on retrouve dans le vêtement ancien avec un regard résolument moderne. Une vision contemporaine, intelligente et créative de la broderie, à découvrir avec Mathias Ouvrard. Le temps de deux après-midis de démonstrations et d’échanges, assistez sur place à la confection de ses nouvelles pièces. Venez découvrir le nouveau parcours permanent autour des costumes traditionnels breton… en papotant ! Un moment de partage convivial avec une médiatrice pour répondre à vos questions et vous éclairer sur quelques pièces remarquables de ce nouvel accrochage. A 15h, le dimanche, les bigoudens s’invitent au musée, Solenn Boënnec, directrice du Musée Bigouden de Pont-l’Abbé, vous propose une présentation globale du costume bigouden, entre broderies, motifs colorés, et coiffe emblématique (sur réservation). Musée départemental breton 1 rue du roi gradlon Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://musee-breton.finistere.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 Musée départemental breton

