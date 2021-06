Musée Départemental Breton – NOCTURNES Quimper, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Quimper.

Musée Départemental Breton – NOCTURNES 2021-07-21 – 2021-07-21

Quimper Finistère

Quoi de mieux après une belle journée passée à crapahuter en ville ou à la mer, que de venir se réfugier dans la fraîcheur d’un palais ? C’est ce que vous propose le Musée départemental breton ! Exceptionnellement, il s’ouvre à vous jusqu’à 22h et vous propose de découvrir le Musée autrement : visites décalées avec l’association Impro G, animations en libre accès et une médiatrice pour répondre à vos interrogations les plus folles (ou presque !).

Horaire :

Mercredis 21 juillet et 18 août de 19h à 22h

Sans réservation – En continu

+33 2 98 95 21 60 http://musee-breton.finistere.fr/fr/

