Musée départemental breton / JEP 2021 Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal), 18 septembre 2021, Quimper.

Musée départemental breton / JEP 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal)

**Visite Libre** _Samedi et Dimanche / 9h30-18h_ Parcourez les salles du palais des évêques tout en vous plongeant dans l’univers du costume et du mobilier breton. **”Mucha, ar gaerded arz nevez”** Gweladenn heñchet e brezhoneg. Kit da weladenniñ an diskouezadeg berrbad «Mucha, ar gaerded Arz Nevez» dre-berzh ur weladenn heñchet e brezhoneg. Livadennoù, tresadennoù, skritelloù, poltridi, kizelladurioù ha traezoù eus an arzoù kinklañ. En arbenn ar c’hilsell war buhez Mucha e vez kinniget ur c’hantad a oberennoù hag a teulioù amprested digant mirdi Mucha e Praha. Disul / 10 e mintin. Strollad bihan Padelezh : 1 eurvezh Emgav : Mirdi breizhek 1 straed ar Roue Gradlon **« Quimper À La Belle Époque »** _Visite Guidée Couplée – Samedi et Dimanche / 10h30_ De la ville au Musée, revivez l’ambiance de la cité cornouaillaise au début du 20ème siècle. Terminez votre découverte architecturale et citadine par une présentation de l’artiste phare de la Belle Époque : Alphonse Mucha ! e-réservation* Groupe limité Durée : 1H **« Retour À La Belle Époque »** Découverte Guidée – Samedi et Dimanche / 14h-18h Avec les Associations « Crinolines & Cie » et « Bottines et Canotiers », plongez dans l’ambiance des années 1900 avec ces deux associations qui vous feront revivre à travers danses, rencontres, et costumes cette Belle Époque ! **« Mucha, La Beauté Art Nouveau »** _Visites Flash – Samedi et dimanche / 14h-17h_ Toutes les trente minutes, retrouvez une guide-conférencière pour une visite flash autour de l’œuvre de Mucha et du style Art nouveau.

Programmation du Musée départemental breton

Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00