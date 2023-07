Défilé des collections de Mathias Ouvrard Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) Quimper, 16 septembre 2023, Quimper.

Défilé des collections de Mathias Ouvrard Samedi 16 septembre, 19h30, 20h30 Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) Jauge Limitée

En 2023, le musée départemental breton met à l’honneur l’habit traditionnel, et contemporain, au sein de son parcours permanent et dans l’exposition temporaire… C’est dans cet écrin, et au cœur de ses décors de papier, que l’artiste plasticien Mathias Ouvrard vous propose un défilé de ses 3 collections textiles (2016-2017-2020), Glazig et Bigoudène.

Une exploration des matières et des couleurs, entre tradition et modernité !

Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

Propriété du Département, le musée est installé dans l'ancien Palais des Evêques de Quimper construit du XVIème siècle au XIXème siècle. Il comprend, selon un plan en équerre, deux ailes encadrant la magnifique tour d'escalier, au riche décor Renaissance, élevée en 1507 par l'Evêque Claude de Rohan. Entre celle-ci et la cathédrale, l'aile longeant la rue du Roi Gradlon (1647), est percée d'un porche par lequel s'effectue l'entrée dans la cour du musée. L'aile bordant l'Odet, élevée au XVIIIème siècle (1776) a été remaniée en 1860. Cloître dans le goût néo-gothique. Cloître néo-gothique (vers 1850).

