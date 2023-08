Visites au Musée Départemental Breton Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) Quimper, 16 septembre 2023, Quimper.

Visites au Musée Départemental Breton 16 et 17 septembre Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal)

Visite Libre du Musée Départemental Breton

Le musée est à vous ! Arrêtez-vous parmi les objets remarquables de la collection permanente, profitez du nouvel aménagement des salles dédiées aux costumes et prolongez votre visite par la découverte de l’exposition temporaire, « De la bête à l’habit », à la recherche de l’influence animale dans les vêtements traditionnels bretons. Une faune se cache derrière chaque pièce, du vêtement quotidien aux costumes de cérémonie.

—

Rdv. 1 rue du Roi Gradlon

Visites de La Réserve Muséographique Départementale

Très souvent inconnue du public, la réserve d’un musée est pourtant un lieu essentiel qui conserve la majeure partie des collections. C’est ici qu’est conservé, géré et étudié l’ensemble des collections afin de pouvoir être présenté dans le parcours permanent du musée ou lors d’expositions temporaires. Un travail de l’ombre, mais essentiel !

Cette visite de la réserve muséographique, lieu habituellement fermé aux publics, sera l’occasion de découvrir l’ampleur des collections départementales et d’apercevoir quelques pièces inédites !

Samedi / 11h, 13h30 et 15h

e-réservation*

Visites guidées en compagnie de l’équipe du musée

Durée : 1h

Rdv. 73 rue Jacques-Le-Viol

Défilés des Collections de Mathias Ouvrard

En 2023, le musée départemental breton met à l’honneur l’habit traditionnel, et contemporain, au sein de son parcours permanent et dans l’exposition temporaire… C’est dans cet écrin et au cœur de ses décors de papier, que l’artiste plasticien Mathias Ouvrard vous propose un défilé de ses trois collections textiles : Glazig, réalisées en collaboration avec Thomas Jan, et Bigoudène. Une exploration des matières et des couleurs, entre tradition et modernité !

Samedi / 19h30 et 20h30

e-réservation*

Durée : 30 min

Rdv. 1 rue du Roi Gradlon

Naviguer À La Préhistoire

Chantier participatif et démonstrations avec l’association Koruc

Expérimenter, partager, vivre une aventure collective… C’est ce que vous propose l’association Koruc.

Et si vous veniez découvrir le chantier participatif ? Relevez vos manches et participez à la construction d’une pirogue du Néolithique grâce aux haches polies ! L’association vous présentera également un bateau de peaux et ses différentes étapes de construction.

Tout un programme pour se familiariser avec la navigation à la Préhistoire!

—

Samedi et Dimanche / 14h-17h30

Rdv. dans la cour du musée

Visites Secrètes Du Palais : Derrière Les Portes Closes…

Une tour aux allures défensives, un puits, un parquet Versailles, une charpente palmier… Le Musée départemental breton recèle d’originalités architecturales qui illustrent son histoire mouvementée. Uniquement pour les journées du patrimoine, venez découvrir cet édifice jusque dans ses recoins les plus secrets…

samedi et dimanche / 10h et 11h

e-réservation*

Durée : 45 min

Rdv. à l’accueil du musée

On papote ?

Du castor dans les chapeaux, du lapin dans les sabots, des marmottes en Bretagne, du renard sur les épaules. Pendant ces deux après-midis, une médiatrice vous accueille pour vous aider à trouver la p’tite bête au cœur de l’exposition temporaire De la bête à l’habit !

—

Samedi et dimanche / 14h-18h

En continu avec une médiatrice du musée

Rdv. dans les salles de l’exposition temporaire

Musée Départemental Breton (ancien palais épiscopal) 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 95 21 60 http://musee-breton.finistere.fr/fr/ https://www.facebook.com/Musee.Departemental.Breton/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] Propriété du Département, le musée est installé dans l’ancien Palais des Evêques de Quimper construit du XVIème siècle au XIXème siècle. Il comprend, selon un plan en équerre, deux ailes encadrant la magnifique tour d’escalier, au riche décor Renaissance, élevée en 1507 par l’Evêque Claude de Rohan. Entre celle-ci et la cathédrale, l’aile longeant la rue du Roi Gradlon (1647), est percée d’un porche par lequel s’effectue l’entrée dans la cour du musée. L’aile bordant l’Odet, élevée au XVIIIème siècle (1776) a été remaniée en 1860. Cloître dans le goût néo-gothique. Cloître néo-gothique (vers 1850).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Ville de Quimper