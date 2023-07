Les Suds à Arles: DUO RUUT Musée départemental Arles Antique (Presqu’île du Cirque Romain) Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Les Suds à Arles: DUO RUUT Lundi 10 juillet, 21h00 Musée départemental Arles Antique (Presqu’île du Cirque Romain) Entrée libre dans la limite des places disponibles

DUO RUUT au Musée départemental Arles antique

Le lundi 10 juillet à 21h

A quatre mains, deux voix et un instrument, Anne-Lisett Rebane et Katariina Kivi se réapproprient le répertoire folk estonien. Formées au chant choral et musiciennes autodidactes, elles réinventent le son des 42 cordes du kannel (cithare traditionnelle) qu’elles pincent, grattent, frottent ou frappent librement… En connexion totale, les complices sculptent de petites pépites musicales rafraîchissantes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:30:00+02:00

