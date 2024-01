Siestes musicales poétiques Musée départemental Arles antique Arles, samedi 23 mars 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23 17:00:00

Autour du thème de la grâce, un dispositif national pour promouvoir la poésie. Au programme : rencontres, siestes musicales et poétiques, chansons, poésie, slam…

Le centre de documentation a sélectionné et enregistré au préalable des textes et de la musique autour de cette thématique pour vous proposer un moment hors du temps.



À venir écouter au centre de documentation du musée en continu sur les journées des samedis 16 et 23 Mars de 10h à 17h.



Informations pratiques

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



