De merveilleux nuages Musée départemental Arles antique Arles, vendredi 8 mars 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08 15:00:00

Les secrets du ciel, ou la métamorphose des nuages au gré des contes et légendes mythologiques.

Entre ciel et terre, les nuages se métamorphosent au gré des contes et légendes de la mythologie gréco-romaine. Dieux, déesses ou héros nous livrent les secrets du ciel et nous promènent la tête dans les nuages.

.

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme d’Arles