Les résistantes au patriarcat Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 3 mars 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 11:00:00

fin : 2024-03-03 12:30:00

Un hommage à ces femmes qui ont osé sortir du silence imposé par une société dominée par les hommes.

Nous sommes dans l’ère post #metoo, mouvement né en octobre 2017 et qui, pour certains, constitue un moment charnière pour la cause féministe. En réalité, nous sommes dans la continuité de cette libération de la parole des femmes dont l’historienne Michelle Perrot soulignait le silence en 1998.



#Metoo a dénoncé les violences sexistes et l’impunité dont jouissaient les hommes qualifiés de prédateurs ; depuis, le nombre de féminicides explose et prouve que le modèle patriarcal dont il est issu n’a pas dit son dernier mot. Pourtant cette lutte ne date pas d’hier et nous irons à la rencontre de ces femmes qui ont résisté dès l’Antiquité. Femmes réelles, légendaires ou mythologiques, elles nous ont montré le chemin et méritent un chaleureux coup de cœur.

