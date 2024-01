Dis-moi que tu m’aimes Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 25 février 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 11:00:00

fin : 2024-02-25 12:15:00

Des histoires d’amoureux et de coupes, dans la mythologie et dans la vraie vie.

I love you, te quiero, te amo, eu gosto de você : on s’aime dans la vraie vie : deux forts caractères : César et Cléopâtre; l’empereur et celle qui file la laine : Auguste et Livie, l’empereur fou de passion : Hadrien et Antinoüs. On s’aime aussi dans la mythologie comme Eros et Psyché. So romantic

.

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme d’Arles