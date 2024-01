Arles se livre : faisons parler les collections Musée départemental Arles antique Arles, samedi 24 février 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-25

Le festival « Arles se livre » promeut le livre et les métiers qui lui sont associés. Dans ce cadre, le centre de documentation du musée vous propose une visite de ses espaces et des lectures déambulatoires pour faire parler les collections.

Vous avez raté les déambulations du mois de novembre pour le festival « Arles se livre » ? Vous avez aimé nos lectures ? Venez assister à l’édition de 2024 ! Lectures déambulatoires, visite du Centre de Documentation : textes anciens et collections n’auront plus de secrets pour vous !

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



