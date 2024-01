Le cheval dans tous ses états Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 18 février 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 18:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00

Si le cheval – qualifié de plus belle conquête de l’homme – lui est un allié sans faille, il a également une valeur hautement symbolique.

Découvrez l’histoire et la symbolique de cet animal dans l’Antiquité, à travers l’art funéraire, le monde du spectacle, le domaine militaire, et les activités quotidiennes.



Par Alice Vallat, guide-conférencière

EUR.

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme d’Arles