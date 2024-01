LA MAISON DE LA HARPISTE ET SON JARDIN ITALIQUE Musée départemental Arles antique Arles, jeudi 18 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 19:30:00

En quoi cette maison et son jardin, implantés en Gaule au Ier siècle avant notre ère, étaient-ils semblables à ceux des notables romains ?

Après une contextualisation de cette découverte, une présentation de l’architecture et du décor de la maison sera proposée à la lumière des données fournies par les dernières études. L’influence italique de la demeure sera questionnée au travers d’une analyse carpologique (étude des graines) qui permet de restituer un probable jardin.



Par Marie-Pierre Rothé, archéologue au musée, responsable de l’opération archéologique, et Margaux Tillier, carpologue, IPSO FACTO.



Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

.

Musée départemental Arles antique presqu’ile du crique romain BP 205 – 13635 Arles cedex

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme d’Arles