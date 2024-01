LE SARCOPHAGE DE PHÈDRE ET HIPPOLYTE Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 14 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Alice Vallat et Christine Berthon, guides-conférencières, vous proposent des coups de projecteur sur un objet, une vitrine, une thématique. Un focus d’une heure pour découvrir autrement les collections.

Le musée conserve l’une des plus belles collections de sarcophages au monde dont celui en marbre de Phèdre et Hippolyte. Il illustre la tragédie écrite par le poète grec Euripide et reprise au XVIIe siècle par Jean Racine : l’histoire de Phèdre amoureuse de son beau – fils Hippolyte.



Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachées : C’est Vénus tout entière à sa proie attachée. Phèdre, Racine



Une visite proposée par Christine Berthon

Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



