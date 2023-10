Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles, 18 janvier 2024, Arles. Les jeudis d’Arelate Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 Musée départemental Arles antique Gratuit La maison de la Harpiste et son jardin italique Marie-Pierre Rothé, archéologue au MDAA, responsable de l’opération archéologique, et Margaux Tillier, carpologue, IPSO FACTO Après une contextualisation de cette découverte, une présentation de l’architecture et du décor de la maison sera proposée à la lumière des données fournies par les dernières études. L’influence italique de la demeure sera questionnée au travers d’une analyse carpologique (étude des graines) qui permet de restituer un probable jardin. Captation vidéo GRATUIT POUR TOUS – SANS RESERVATION

Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an

Parking gratuit

Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles Suivre l’actualité de l’association sur https://www.festival-arelate.com/

